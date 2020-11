Kornwestheim Fürs Auge, fürs Wohlbefinden und für die Natur

Kornwestheim - Blumenwerbeabend war stets die Veranstaltung überschrieben, bei der der Obst- und Gartenbauverein und die Stadt Kornwestheim den Garten- und Balkonbesitzern ihren Dank aussprachen, die sich bei der Gestaltung besonders viel Mühe gegeben hatten. Gegen Blumen- und Blütenpracht sprach auch in diesem Jahr nichts, wohl aber gegen eine Veranstaltung mit vielen Menschen. Und so bekamen die Teilnehmer des Blumenschmuckwettbewerbs dieser Tage ihre Urkunden und Gutscheine, sofern die Juroren die Gestaltung preiswürdig empfanden. Aber das tun sie fast immer, denn die Anstrengung fürs Grün in der Stadt will man auch honorieren. 61 erste Preise, 71 zweite Preise und 20 dritte Preise sprach der Verein aus. Hinzu kommen 13 Sonderpreise, die es für besonders gestaltete Gärten und Balkone gibt.