Kornwestheim Funsportzentrum war der Zeit voraus

Was unterscheidet die Sportzentren unter der Ägide eines Vereins von denen der kommerziellen Anbieter? Die Atmosphäre, antwortet Thomas Eeg. Eher familiär gehe es an der Bogenstraße zu, ist der Geschäftsführer, der nunmehr auch schon 23 Jahre die Geschicke des FSZ verantwortet, überzeugt.

40 000 Euro jährlich für neue Geräte

Regelmäßig besucht der Sportmanager die Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit in Köln, um sich über die neuen Trends zu informieren und sie auch selbst auszuprobieren. Rund 40 000 Euro investiert das Funsportzentrum alljährlich in die Gerätschaften. Eeg rechnet damit, dass der Reha-Sport an Bedeutung gewinnen wird – wegen der demografischen Entwicklung und weil die Älteren die Scheu vor den Sportzentren überwinden. Dort trainieren eben nicht nur die Athleten mit den gestählten Körpern, sondern Menschen wie du und ich – genau so, wie es bei der Eröffnung vor 25 Jahren vorausgesagt worden ist.

25 Jahre Funsportzentrum

Tage der offenen Tür

Für Donnerstag (10 bis 20 Uhr), Freitag (10 bis 20 Uhr) und Samstag (10 bis 17 Uhr) lädt das Funsportzentrum an der Bogenstraße zu Tagen der offenen Tür ein, bei denen sich die Besucher über das Angebot informieren können.

Vortrag

Übungsleiterin Dagmar Dautel, von Beginn an im Funsportzentrum dabei, informiert über das Thema Fitness in einem Vortrag am Donnerstag, 7. Oktober, 18.30 Uhr.

Schnupperklettern

Für Freitag, 8. Oktober, 15 bis 18 Uhr, lädt das FSZ zu einem Schnupperklettern ein. Besucherinnen und Besucher können die Kletterwand testen.

Impfaktion

Am Samstag, 9. Oktober, macht ein Impfteam aus Stuttgart Station am Funsportzentrum . Von 11 bis 17 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher kostenlos gegen das Coronavirus impfen lassen. Geschäftsführer Thomas Eeg: „So wollen wir als Sport- und Gesundheitsanbieter mit dazu beitragen, die Corona-Pandemie möglichst schnell zu besiegen.“