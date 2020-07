Kornwestheim Furcht vor dem „Adria-Cup“ im Handball

Auf Nachfrage unserer Zeitung verweist der Bezirksvorsitzende Norwin Pollich nun zur nächsthöheren Ebene – zum HVW in Person von Verbandsmanager Thomas Dieterich. Der versucht, Klarheit zu schaffen. Zunächst: Offizielle Testspiele werden vom Verband auch weiterhin in keinem seiner acht Bezirke genehmigt. „Wir gehen lieber gründlich und vorsichtig vor“, so Dieterich, „daher treten wir jetzt auch auf die Bremse.“ Auch wenn er sehr gut verstehen könne, dass die Vereine sich nach Spielen sehnten.

Und noch einen weiteren Faktor nennt Dieterich: die Unparteiischen. „Wir wollen die Schiedsrichter so gut es geht schützen.“ Außerdem müssten viele Referees erst noch ihre Fortbildungen ablegen, die aufgrund der Pandemie ausgefallen seien.

So möchte der HVW zunächst die baldige Zusammenkunft seines geschäftsführenden Präsidiums abwarten. „Und es braucht natürlich auch für Spiele ein Hygienekonzept“, so Dieterich. In der kommenden Woche werde auch die Handball-Liga (HBL) ihre Vorgehensweise vorlegen. „Es ist natürlich auch noch die Frage, wie man mit den Zuschauern umgeht“, betont Dieterich. Aktuell sind Veranstaltungen mit bis zu 100 Sportlern und bis zu 100 Zuschauern erlaubt. Vom 1. August an dürfen Veranstaltungen mit bis zu 500 Sportlern sowie mit ebensovielen Zuschauern abgehalten werden.

Bleibt festzuhalten: Neuerlich zeigt sich eine Heterogenität der Ansätze. Der Badische Handballverband (BHV) zum Beispiel hat Spielen keine generelle Absage erteilt. Wer als Verein ein Freundschaftsspiel abhalten will, muss eine Bestätigung des Hallenbesitzers oder der Kommune an den BHV schicken, dass dieser oder diese mit dem Hygiene-Konzept des veranstaltenden Vereines einverstanden ist. Dies sei laut Dieterich für den HVW aber derzeit keine Alternative.