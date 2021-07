Es gibt nagelneue Trikots für die Schüler

13 Jungen und ein Mädchen der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule freuen sich über nagelneue Trikots mit der Aufschrift „Happy Integration Kids“. In drei Größen verteilt Jochen Bauer die Shirts auf dem Pausenhof. Schulleiter Gerhard Link bekommt auch eins – in Größe 164. Mit Müh’ und Not passt der große, schlanke Mann hinein. Für ein Gruppenfoto gibt er eben alles. Und ein Trikot ist ja auch ein Symbol der Zugehörigkeit, um die es bei der ganzen Sache geht. „Happy Integration Kids“ ist ein Projekt, das an etwa 20 Standorten in der Region Stuttgart und in Schleswig-Holstein läuft. Es ist von Jochen Bauer initiiert, der aus der Region kommt und mittlerweile in Norddeutschland lebt.