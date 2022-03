Kornwestheim Fußgänger und Motorrad kollidieren

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Schaden von rund 1500 Euro kam es am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim. Auf Höhe der Bushaltestelle „Hallenbad“ wollte ein 53-jähriger Fußgänger die Fahrbahn überqueren. Hierbei übersah er, so vermutet es die Polizei, einen aus dem Kreisverkehr kommenden und auf der Theodor-Heuss-Straße fahrenden 59-jährigen Motorradfahrer.