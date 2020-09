Die Stadt hatte gehofft, auf die Ampel ganz verzichten zu können, weil die Stuttgarter Straße mit Ende der Sommerferien wieder für den Verkehr freigegeben werden sollte. Dem war allerdings nicht so. Die Bauarbeiten der Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim verzögerten sich, sodass der Verkehr, der nicht die eigentlich vorgesehene Umleitung durch die Ludwig-Herr-Straße und die Hornbergstraße nimmt, weiterhin an der Silcherschule vorbeifährt. Mit Schulbeginn wurde die Fußgängerampel installiert, um den Schülerinnen und Schüler eine sichere Querung der Karl-Joos-Straße zu ermöglichen. Wie die Beobachtung zeigt: Besonders gut angenommen wird die Fußgängerampel aber nicht. Die Passanten nehmen ihre gewohnten Wege, und selbst bei der Einschulung am vergangenen Donnerstag waren manchen Eltern die paar Meter zur neuen Ampel zu weit und sie überquerten mit ihren Erstklässlern die Straße direkt an der Kreuzung.