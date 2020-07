Kornwestheim - Eine 55-Jährige wollte in der Westrandstraße am Mittwoch gegen 7.30 Uhr die Fahrbahn überqueren, als es zu einem Unfall kam. Die Frau übersah vermutlich einen sich nähernden Peugeot und trat zwischen zwei verkehrsbedingten stehenden Sattelzügen an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle auf die Straße, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten.