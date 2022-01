Kornwestheim - Eine 78-Jährige soll am vergangenen Donnerstag in Kornwestheim von einer Autofahrerin angefahren und schwer verletzt worden sein. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Nach den aktuellen Ermittlungen war das Unfallopfer am Donnerstag gegen 20.15 Uhr zu Fuß auf der Lessingstraße in Richtung Karl-Joos-Straße unterwegs. Als die Frau die Straße betrat, um die Fahrbahn zu kreuzen, soll es zu einem Zusammenstoß mit einem blauen Wagen gekommen sein.