Kornwestheim Ganz kurz vor der Explosion

„Aufgrund der Nutzung, auf welche Weise auch immer, ist eine Hecke in Brand geraten“, sagt ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage. Über die Hecke wanderte das Feuer zu zwei weiteren Hütten und drohte schließlich, auch einen Güterzug in Mitleidenschaft zu ziehen. Rauch und Qualm zogen über die Weststadt, Bürger wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Drei Gebäude wurden zeitweise geräumt. Die Menschen konnten aber noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Für die Feuerwehr gestaltete sich der Einsatz als eine logistische Herausforderung. Mehr als 1,2 Kilometer Schläuche mussten die Helfer verlegen, um das Wasser zur Brandstelle an den Gleisen transportieren zu können. Und auch der Abbau der Gerätschaften war keine eben einfache Angelegenheit.

Doch die Brandschützer zeigten Einfallsreichtum – und erinnerten sich an zwei Waggons, die extra für sie am Güterbahnhof bereitstehen. „Die sind eigentlich dafür gedacht, Feuerwehrautos zu transportieren“, berichtet Kommandant Matthias Häußler. In der Nacht zum Sonntag nutzte die Wehr die Vehikel, um ihre Ausrüstung ein paar hundert Meter weiter zu fahren und geordnet wieder ab- und verladen zu können. „Wir haben fast alles benutzen müssen, was wir in den Fahrzeugen dabei haben“, so Peter Schraud.

Übrigens: Schon im Juli vergangenen Jahres kam es in einem Kornwestheimer Schrebergarten – damals am Oßweiler Weg – zu einem schweren Brand.

Ein komplettes Gartengrundstück brannte seinerzeit ab, wegen der sommerlichen Trockenheit breitete sich das Feuer rasant aus. Auch hier loderten die Flammen in der Nacht meterhoch, auch hier gestalteten sich die Löscharbeiten als schwierig, auch hier musste die Feuerwehr einen kilometerlangen Schlauchweg auslegen. Am Ende wurde zum Glück niemand verletzt, dafür entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro.

Natürlich müsse man generell mit brennbaren Materialien vorsichtig sein, sagt Florian Zangl, der Fachbereichsleiter Recht, Sicherheit und Ordnung der Stadt Kornwestheim. Aber da Schrebergärten oft sehr abgelegen seien, werde dort ein Feuer noch dazu oft erst später bemerkt, gibt er zu bedenken.

Auch wenn es kein Schwerpunktthema sei – der Gemeindevollzugsdienst schaue natürlich in den Gärten nach dem Rechten und verhänge für illegale Feuer auch schon einmal ein Bußgeld, betont Florian Zangl.