Kornwestheim Garten der Triangulation wird schöner

Kornwestheim - Die Stadt Kornwestheim will den Garten der Triangulation in den kommenden Wochen in Schuss bringen. Die große Übersichtstafel aus Messing werde mit eloxiertem, also spezialbehandeltem Aluminium ersetzt, kleinere Schilder würden gereinigt. Auch wies die Stadt darauf hin, dass die Rasenfläche des Gartens der Triangulation regelmäßig gereinigt werde, und die Visierlinien – die alten Eisenbahnschienen – zwischen den Eckpunkten ebenfalls regelmäßig „freigelegt“ würden, sprich: von Unkraut und Grasbüscheln befreit.