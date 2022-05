Als all das erledigt war, wurde die Feuerwehr auf den Grund für das Austreten des Gases aufmerksam. „Als wir die Anlage wieder in Betrieb genommen haben, war klar, dass sich das Leck im Bereich zweier Zähler befindet“, so Schraud. Also haben die Stadtwerke die Installation wieder vom Netz genommen und mit der Reparatur begonnen.