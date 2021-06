Kornwestheim Gastronomen sollen ihren Müll selber wegräumen

Kornwestheim - Eine plötzliche Erkenntnis bei den Müllsündern, dass es nicht korrekt ist, leere Pappbecher einfach in der Gegend herumstehen zu lassen? Eine Kehrtwende bei den Gastronomen, keine Einwegverpackungen mehr auszugeben? Oder einfach nur ein Wunder? Nichts von alledem. Es war eine Zusatzschicht des Städtischen Bauhofs am Samstagabend: Am Sonntagmorgen sah’s auf dem Bahnhofsvorplatz und auf dem Holzgrundplatz picobello aus. Keine überquellenden Mülleimer, keine vom Winde verwehten Pappbecher in den Hausecken und unter den Bänken. Oberbürgermeisterin Ursula Keck hatte reagiert – auf den wachsenden Unmut in der Bevölkerung und bei den Stadträten, die sich in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik entsprechend geäußert hatten. „Unerträglich“, „echt wüst“, „grausam“ – so lauteten die Kommentare über das Erscheinungsbild der Innenstadtplätze am Wochenende. Lange werde man nicht mehr zuschauen, dann werde man für die Innenstadt große Müllcontainer beantragen, kündigte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Bartholomä an.