Im Zuge des Umbaus wird eine Links-Abbiegespur aus Richtung Süden in die Ludwigsburger Straße angelegt. Aus Richtung Kornwestheim von der alten B 27 kommend sind im Knotenpunkt aktuell zwei Abbiegespuren vorhanden. Die rechte Abbiegespur soll künftig nur noch den Fahrzeugen zur Verfügung stehen, die in Richtung B 27 unterwegs sind. Außerdem werden die Radwege ausgebaut, eine Bushaltestelle angelegt und die Ampelanlage an die neue Verkehrsführung angepasst.