In Kornwestheim sollen als Zeichen der Trauer die Fahnen vor dem Rathaus auf halbmast gehisst werden. In den Kirchen werden die Glocken um 15 Uhr läuten. In den Gottesdiensten der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden soll der Toten gedacht werden, in der Johanneskirche zum Beispiel können die Menschen Kerzen anzünden. Hier steht auch Pfarrer Horst Rüb für seelsorgerliche Gespräche bereit.