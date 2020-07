Kornwestheim - Die Verkehrsführung der Lkw, die durch den Domertaldurchlass fahren, kritisierte SPD-Stadt Robert Müller in der Juni-Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik. Immer wieder, so hätten es ihm Anwohner berichtet, käme es im Bereich der Einmündung Ludwigsburger/Pflugfelder Straße zu gefährlichen Situationen, weil die Lkw-Fahrer zu spät erkennen könnten, dass sie überhaupt nicht Richtung Aldinger Straße/B 27 abbiegen dürften. Sie würden dann auf die Ludwigsburger Straße zurücksetzen. Eigentlich, so Müller, müssten die Brummifahrer doch schon vor dem Durchfahren des Domertaldurchlasses gehindert werden. Der Erste Bürgermeister Daniel Güthler sagte zu, dass sich Vertreter der Stadt die Situation anschauen werden.