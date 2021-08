Kornwestheim Gegen blauen Dunst und für die Klassengemeinschaft

Sarah Scheeff, Lehrerin am Ernst-Sigle-Gymnasium, geht sogar noch einen Schritt weiter. „Wer sich intensiv, aktiv und in der Klassengemeinschaft mit dem Thema beschäftigt, dem bleibt das lange Zeit prägend im Gedächtnis.“ Genau aus diesem Grund war die Biologie- und Chemie-Lehrerin, als sie von der Kampagne erfuhr, sofort angetan. Zum Schuljahresbeginn hatte die Lehrerin ihren Siebtklässlern somit die Kampagne vorgestellt. Und tatsächlich: alle wollten dabei sein. Das ist nämlich die grundlegende Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb. 90 Prozent der Klassengemeinschaft muss für die Teilnahme stimmen. Am ESG waren es in beiden Klassen 100 Prozent.