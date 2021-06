Kornwestheim - Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 13.20 Uhr von der Neckarstraße abgekommen und frontal gegen eine Mauer geprallt. Er hatte die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Nach dem Aufprall drehte sich der Wagen und kollidierte mit einem Baum und einer weiteren Mauer. Der Schaden am Auto beträgt etwa 60 000 Euro, an den Mauern und dem Baum etwa 7000 Euro.