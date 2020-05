Kornwestheim Geld bezahlt, aber das Auto nicht erhalten

Die Kaufinteressenten, die aus dem gesamten Bundesgebiet kommen, wollten sich alle einen VW zulegen. Manche bezahlten gleich den ganzen Preis für das gewünschte gebrauchte VW-Modell, das sie sich bei Ebay oder mobile.de ausgesucht hatten. Zu den Opfern gehörte ein Mann aus Korntal-Münchingen, der 2000 Euro angezahlt hatte und den das Gericht als Zeugen geladen hatten. Er sollte, so berichtete er, den VW in Waiblingen abholen können. An der genannten Adresse wohnte allerdings nicht der Autoverkäufer, sondern ein Unbeteiligter, der von dem Geschäft nichts wusste. Als er den 35-Jährigen habe anrufen wollen, sei der auf einmal nicht mehr erreichbar gewesen.