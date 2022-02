Kornwestheim - Am Sonntag haben bislang unbekannte Täter Bargeld und Schmuck aus einer Wohnung in Kornwestheim gestohlen. Laut Polizeibericht haben sich die Täter zwischen 8 und 21 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Stuttgarter Straße verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. In der Wohnung sind dann sämtliche Schränke durchwühlt worden.