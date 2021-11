Der Treffer des Kornwestheimers war bereits der dritte millionenschwere Lotto-Sechser der vergangenen Tage in Baden-Württemberg: Bei der Ziehung am 10. November gingen 1,77 Millionen Euro nach Tübingen, am 13. November wurde ein Glückspilz aus dem Enzkreis um fast 2,6 Millionen Euro reicher. Mit dem Kornwestheimer Gewinner vom Samstag gab es in diesem Jahr schon 27 baden-württembergische Millionentreffer. Den letzten Millionengewinn in Kornwestheim hatte es zum Jahreswechsel 2018/19 gegeben. Seinerzeit freute sich ein Tipper über eine glatte Million Euro aus der Silvester-Lotterie.