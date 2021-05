Kornwestheim Geldsegen für pandemiegeplagte Vereine

Wie wurde über die Verteilung der Mittel entschieden?

Grundsätzlich hatte der Kornwestheimer Gemeinderat schon Ende Februar entschieden, die übrig gebliebenen Mittel an die Vereine auszuzahlen. Für die Verteilungs-Details wandte sich die Verwaltung in der Folge an die beiden großen Dachverbände, die das Vereinsleben in Kornwestheim organisieren und die Ehrenamtlichen koordinieren – beispielsweise, wenn es um Hallenbelegungen geht oder die Planung der Kornwestheimer Tage.