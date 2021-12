Kornwestheim Gemeinde feiert 100-jähriges Bestehen

Kornwestheim - Es soll um das Jahr 1912 gewesen sein, als die erste neuapostolische Familie nach Kornwestheim gezogen ist. Mit der Zeit wurden es mehr: Schon 1920 waren so viele Neuapostolen in der Stadt, dass in einer Wohnung an der Ulrichstraße erste Gottesdienste gefeiert wurden. Das waren noch lose Zusammenkünfte, auch als ein Jahr später eine Glaserwerkstatt an der Friedrichstraße zu einer gottesdienstlichen Versammlungsstätte hergerichtet wurde. Um zu einer richtigen Gemeinde zu werden, fehlte der Gruppe ein Vorsteher. Am 4. Dezember 1921 haben die Gläubigen dann mit Priester Samuel Paulus ihren ersten Vorsteher gefunden – und waren fortan offiziell die neuapostolische Gemeinde Kornwestheim.