Kornwestheim Gemeinde überträgt Weihnachten live

Die Protestanten in Kornwestheim übten sich hierbei bislang allerdings in digitaler Zurückhaltung. Das ändert sich nun: Die beiden in der Regel am besten besuchten Weihnachtsgottesdienste – der Familiengottesdienst und die erste Christvesper um 16.30 Uhr – werden in diesem Jahr per Livestream ins benachbarte Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeindehaus gesendet. Dort können die Besucher die Livebilder von nebenan dann auf einer großen Leinwand verfolgen, mitfeiern und mitbeten. „Und die Lieder mitsingen, das ist natürlich auch möglich und erwünscht“, sagt der evangelische Pfarrer Horst Rüb schmunzelnd.