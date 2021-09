Kornwestheim Gemeinden feiern Erntedank

Die Katholische Kirchengemeinde St. Martinus feiert ihren Erntedankgottesdienst am Sonntag, 3. Oktober, um 9.45 Uhr in der Martinuskirche, außerdem gibt es am Samstagabend um 18.30 Uhr bereits eine Vorabendmesse. Am Sonntag um 11.15 Uhr feiern beide Kirchengemeinden zudem in der Heilig-Geist-Kirche in Pattonville gemeinsam einen ökumenischen Familiengottesdienst. Lebensmittelspenden können in der katholischen Gemeinde noch bis einschließlich Sonntag in der St. Martinus-Kirche abgegeben werden, sie kommen später dem Tafelladen zu Gute.