Kornwestheim Gemeindeversammlung wird fast zur Farce

Ohnehin waren nur elf Gottesdienstbesucher in der Martinskirche geblieben, um sich über dieses Thema zu informieren. Die meisten davon waren Kirchengemeinderäte. Das „normale Gottesvolk“ zeigte kein Interesse – möglicherweise wegen der Corona-Pandemie oder weil beim Umgang mit gleichgeschlechtlichen Paaren ein Stück Normalität eingetreten sei, mutmaßte Kirchengemeinderat Jörg Lindenberger. Im vergangenen Jahr hatte die Synode der württembergischen Landeskirche mit der erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit beschlossen, dass in bis zu einem Viertel der Gemeinden in Württemberg Gottesdienste zur Segnung homosexueller Paare gefeiert werden dürfen. Die Voraussetzung: Dort, wo dieses Angebot gemacht werden soll, müssen der Kirchengemeinderat und 75 Prozent der Pfarrer dafür stimmen. Und die Gemeinde muss eine Versammlung zu dem Thema anbieten, was am Sonntag geschah.