Kornwestheim Gemeinschaft und das Miteinander sind das Wichtigste

Seit drei Jahren ist die Abiturientin als eine von neun Helferinnen von Zehner dabei und weiß, wie sich die Kinder gerne mal in den Armen liegen. „Da müssen wir jetzt immer eingreifen“, berichtet Zehner mit einem traurigem Kopfschütteln. Dennoch ist die Resonanz der Kinder mehr als gut. Alle sind froh, dass es dieses Angebot überhaupt gibt. „Ich habe mich sehr darauf gefreut. Es ist einfach toll, hier gemeinsam zu basteln“, so der siebenjährige Theo. Und auch Lene, die zum dritten Mal dabei ist, freut sich über die gemeinsame Bastelzeit: „In einer Gruppe zusammen zu arbeiten ist viel schöner.“ Die Zwölfjährige kann sich sogar vorstellen, bald als Helferin bei der KiBiWO dabei zu sein. Doch vorher würde auch sie sich noch einmal über eine normale Kinderbibelwoche freuen. Eine Woche, in der das was besprochen und erzählt wird, auch gelebt werden kann.