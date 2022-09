Kornwestheim Gemeinschaftsgefühl stärken

Aus diesem Grund wäre es wichtig gewesen, dass vor allem die Bürgerinnen und Bürger die Chance zum Dialog mit den unterschiedlichsten sozialen, kirchlichen und parteilichen Einrichtungen am Sonntagnachmittag noch zahlreicher wahrgenommen hätten. Denn leider griffen verhältnismäßig wenige Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer auf das breite Angebot der Stadt zurück. Die meisten kamen doch eher zufällig am Holzgrundplatz vorbei und steckten nur kurz die Köpfe in die Zelte. „Wir haben davon gelesen und dachten, wir schauen mal, was uns erwartet“, sagte hingegen das Ehepaar Müller. Damit bildeten sie eher die Ausnahme. Dabei ist die Zukunftswerkstatt ein generationenübergreifendes Projekt, das sich mit vielen wichtigen Fragen und Themen der Gegenwart, aber auch der Zukunft beschäftigt. „Jeder kann etwas zu einem guten Stadtgefühl und einer angenehmen Stadtqualität für alle beitragen“, sagte Ursula Keck.