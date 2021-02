Kornwestheim - Klaus-Dieter Holzscheiter fand während der Sitzung des Gemeinderates deutliche Worte: Der altehrwürdige Salamander-Brunnen im Kornwestheimer Stadtpark sei so langsam regelrecht am „vergammeln“, betonte der Freie Wähler. Man solle sich doch bitte darum kümmern, dass der Brunnen besser gepflegt werde, so der Stadtrat weiter. Er könne sich gut vorstellen, dass man einen schützenden Pavillon darüber baue. „Wir haben nur diesen einen Lurchi-Brunnen“, mahnte Holzscheiter und erinnerte daran, dass es sich hier immerhin um ein Stück Kornwestheimer Stadtgeschichte handele. Der Salamanderbrunnen wurde seinerzeit von dem Freiburger Künstler Hans Baumhauer gestaltet, besonders ist sein Feuersalamander-Mosaik. Der Erste Kornwestheimer Bürgermeister Daniel Güthler versprach, das Thema mitzunehmen: „Wir machen uns Gedanken.“ Stadträtin Susann Boll-Simmler von den Grünen sorgte für einige warme Lacher im Gremium, als sie nach Klaus-Dieter Holzscheiters Einlassung noch darauf hinwies, dass „Generationen von Kornwestheimern“ im Lurchi-Brunnen ihr Bier gekühlt haben. (pme) Foto: Marius Venturini