Kornwestheim Geplant: Zukunftswerkstatt

Das Projekt „Zukunftswerkstatt Kommunen“ wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Das Ziel ist, die kommunale Identität zu stärken, Migranten in ein intaktes gesellschaftliches Miteinander zu integrieren und konkrete Faktoren zu schaffen, die die Menschen in der Kommune halten beziehungsweise in den Ort ziehen.

Koyutürk erfreut über Zusage

Eigentlich sollten teilnehmende Modellkommunen in strukturschwachen Regionen liegen, weil besonders dort innovative Ideen gefragt sind, um ein attraktiver Standort zu bleiben oder zu werden. In der Bewerbung um die Förderung hat Koyutürk aber das bestehende Migrationskonzept und die bereits laufenden Arbeiten in Integration und Migration hervorgehoben, auf denen er aufbauen will. So konnte er sich die Förderung sichern. „Ich war sehr erfreut über die Zusage“, sagt Koyutürk, „das ist ein wichtiges Projekt, das uns die nächsten Jahre begleiten wird.“