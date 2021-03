Dem 55-Jährigen wurde vorgeworfen, vor zwei Jahren auf eine mutmaßliche Misshandlung seines Sohnes durch die Mutter in einer Plakataktion öffentlich hingewiesen zu haben. Er beschrieb darauf zum einen die Art der Gewalt, zum anderen bildete er auch seine beiden älteren Kinder darauf ab – nebst deren Aussagen im Sorgerechtsstreit vor dem Familiengericht. Drei Plakate waren bei einem Schulbushalt im Strohgäu befestigt. Der Angeklagte hatte dort seine E-Mail-Adresse angegeben, die einen Hinweis auf seinen Namen enthielt. Das reichte aus Sicht der Anklagebörde aus, um die Mutter „identifizierbar in einem großen Umkreis zu machen“ und sie in ihrem Ansehen herabzuwürdigen – nach dem Gesetz ist das strafbar als üble Nachrede.