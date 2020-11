Kornwestheim Gesang funktioniert auch online

Um den Kontakt zu halten, hat der MGV schon im Frühjahr sein „Mitteilungsblättle“ aktiviert. „Das gibt es sowohl online, wir werfen es den Vereinsmitgliedern aber auch in den Briefkasten“, betont Kilgus. Denn der Kontakt untereinander sei mindestens genau so wichtig wie der Gesang an sich. „Unsere Sänger kennen sich teilweise seit 30, 40, 50, 60 Jahren, das sind gute, tiefe Freundschaften.“ Zudem telefoniere man auch oft. So hofft Kilgus, dass der MGV auch nach der Pandemie in ganz ähnlicher Besetzung wieder zusammenkommen kann wie zuvor. Zumal man sich auch in Sachen Gesang etwas hat einfallen lassen. Dirigent Dieter Aisenbrey hatte schon im Vorfeld des Jahreskonzerts die einzelnen Stimmen eingesungen und sie den Sängern als mp3-Dateien zukommen lassen. „So können wir weiter trainieren“, sagt Kilgus.

Einen ähnlichen Weg verfolgt man auch beim Liederkranz. Auch hier ließ Chorleiter Enrico Trummer den Mitgliedern ihre Stimmen zukommen. Online-Sängermeetings per Zoom, auch Stücke, die man komplett übers Internet eingeprobt hat – „der Liederkranz ist trotz Corona ganz lebendig“, sagt der Vorsitzende Reinhard Wagner. Der Liederkranz probte über den Sommer ebenfalls im Rathausfoyer, auch das Konzert in der Stadtgarten-Muschel glückte. Die Sänger trafen sich im September noch zum vereinsinternen Scheunenfest, natürlich stets unter den entsprechenden Corona-Vorgaben.

Dass man die Mitglieder aber aktiv zusammenhalten muss, weiß auch Reinhard Wagner. „Wenn wir gar nichts gemacht hätten, wäre das traurig und schlimm gewesen.“ Er will sich gar nicht ausmalen, wie ein längerer Stillstand sich auf die Zukunft seines Vereins ausgewirkt hätte. Allerdings weiß auch Wagner nicht, was die Zukunft nun bringt. „Wir müssen natürlich höchst vorsichtig bleiben. Am Ende müsse dann jedoch jeder für sich entscheiden, welches Risiko er auf sich nehmen wolle. „Ein bisschen Leben muss sein“, betont Wagner.

Auch Arnd Pohlmann weiß, wie schwierig die derzeitige Situation ist. Der Leiter der Kornwestheimer Kantorei und der Pattonviller Gospelsingers sagt: „Wir waren gezwungen, die Gruppen zu verkleinern.“ So hätten sich einige nicht getroffen, die sich sonst getroffen hätten. Dass Menschen nun dem Gesang entsagen, weil sie es ohnehin schon vorhatten, kann er sich sehr wohl vorstellen. „Anders herum glaube ich aber, dass es viele jetzt erst merken, wie wichtig er ihnen ist.“

Natürlich sei, wie bei anderen Chören auch, das gezielte Proben auf Auftritte weggefallen. „Aber in den neuen Gruppen haben wir dafür Dinge einstudiert, die schnell schön klingen“, so Pohlmann. Die kleineren Gruppen seien jedoch nicht für jeden etwas. „Es gibt auch Sänger, die das verunsichert, weil sie sich nicht an jemanden ranhängen können.“