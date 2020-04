Kornwestheim Gesangstalent hängt die Konkurrenz ab

Mit Cathleen aus Sinsheim und Daniella aus Hamburg hatte die 13-jährige Kornwestheim keine leichte Konkurrenz, zumal ihre Gegnerinnen beide bereits zwei Jahre älter sind. Zusammen sangen die drei Mädchen den Hit „Scars To Your Beautiful“ der kanadischen Pop- und R&B-Sängerin Alessia Cara. In dem Lied geht es darum, dass jeder auf seine eigene Art toll ist. „Wir wollen erreichen, dass wir die Leute berühren, dass sie die Botschaft verstehen“, sagte Gianna vor dem Auftritt. Obwohl auch die zwei Konkurrentinnen viel Lob einheimsten, entschied sich Max Giesinger am Ende für die Kornwestheimerin. Er sah viel Potenzial und bekannte sich dazu, ein großer Fan von Gianna zu sein. „Sie hat eine besondere Stimme. Wenn sie so weitermacht, könnte sie auf internationalem Niveau singen“, meinte er und verriet, dass er bereits eine klare Vision für sie habe. Sie solle aber ruhig noch ein wenig aus sich herauskommen, ergänzte er.