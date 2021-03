Diese Meditation gehört zum diesjährigen Weltgebetstag der Frauen, der am 5. März den südpazifischen Inselstaat Vanuatu in den Fokus rückt. Die Postkarte dazu hat in diesem Jahr die Künstlerin Juliette Pita gestaltet. Das Bild erinnert an den Zyklon Pam, der 2015 über das Land hinwegfegte.