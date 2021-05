Kornwestheim Geschlagen und mit dem Hund gedroht

Kornwestheim - Ein vermeintlich falsch geparktes Auto vor dem Jugendzentrum war der Auslöser eines Streits, bei dem am Dienstag gegen 16.45 Uhr drei Männer in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim aufeinander losgegangen sind. Ein 52 Jahre alter Mann wies einen 47 Jahre alten Lkw-Fahrer zurecht. Dieser stieg hierauf aus und die beiden begannen zu streiten. Der 52-Jährige soll sein Gegenüber währenddessen mit seinem Hund bedroht haben.