Kornwestheim Geschlossen, aber doch geöffnet

An der Gemeinschaftsschule werden ein Hauptschul- sowie ein Realschulabschlussjahrgang weiter übers Internet unterrichtet. Insgesamt sind dies 52 Schüler. Auch hier variiert die Art und Weise des Fernunterrichts. „Die Lehrer können das aus dem Homeoffice oder von der Schule aus machen, das ist ihnen freigestellt“, sagt Rektor Gerhard Link, an dessen Schule am Dienstagnachmittag etwa zehn Schüler für die Notfallbetreuung angemeldet waren. Auch an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule gibt man sich vorbereitet und unaufgeregt. Gerhard Link ergänzt aber: „Wer weiß, ob es am 10. Januar dann auch wirklich wieder weitergeht?“ Er selbst hoffe, dass der reguläre Schulbetrieb so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden könne.

Wie in den anderen Grundschulen der Stadt haben hier alle Ferien. „Bisher sind klassenübergreifend zehn Kinder für die Notbetreuung angemeldet worden“, teilt die Schulleiterin Ute Grieshaber mit. Morgens übernehmen die Mitarbeiter der Stadt die Betreuung, mittags die Lehrer. Es ist eine Mischung aus normalem Wochenplan der Schüler und Spielen geplant. Derzeit ist an der Eugen-Bolz-Grundschule eine Klasse in Quarantäne. „Die Schließung der Schulen ist jetzt einfach notwendig“, sagt die Schulleiterin.

Das Interesse an einer Notfallbetreuung in den Kitas, die mit dem heutigen Mittwoch startet, ist deutlich größer als im Frühjahr. Birgit Scheurer, Leiterin des Fachbereichs Kinder, Jugend und Bildung, geht davon aus, dass etwa ein Drittel der Eltern auf das Angebot der Stadt zurückgreifen wird. Die Hürden für einen Platz sind niedriger als beim ersten Lockdown. So können auch Eltern im Homeoffice ihre Kinder zur Notbetreuung schicken, wenn sich die Arbeit in den eigenen vier Wänden mit der Kinderbetreuung nicht vereinbaren lässt. Von systemrelevanten Berufen ist nicht mehr die Rede. Mit rund 500 Jungen und Mädchen rechnet Scheurer. Die Kitas sollen, obgleich sie geschlossen sind, allesamt geöffnet bleiben, um keine neuen Gruppen bilden zu müssen. Auch in den vergangenen Monaten, so Oberbürgermeisterin Ursula Keck, habe es keine gruppenübergreifenden Angebote gegeben. Vom 24. Dezember an schließen alle Betreuungseinrichtungen, die ersten öffnen wieder am 4. Januar.

Das Rathaus darf von heute an nur noch mit Termin betreten werden. Der kann in den Fachbereichen oder zentral unter Telefon 2020 oder per E-Mail an office@kornwestheim.de vereinbart werden. Alle Besucher bekommen beim Betreten des Rathauses eine Karte. Damit, so die OB, könne sichergestellt werden, dass sich nur eine bestimmte Zahl an Personen im Rathaus aufhalte. Auch zwischen den Jahren wird in der Verwaltung gearbeitet. „Wir wollen so viele Dienstleistungen wie möglich möglich machen“, sagt Keck.

Die Stadtbücherei muss heute erstmals in dieser Corona-Pandemie ihre Pforten schließen. Am letzten Öffnungstag des Jahres seien noch einmal viele Besucherinnen und Besucher gekommen, um sich Medien auszuleihen, berichtet die Leiterin Mareike Gerhardt. Aber das soll auch in den kommenden Wochen möglich sein. Wie, das will das Büchereiteam heute besprechen. Mareike Gerhardt denkt daran, dass von den Stadtbücherei-Nutzern bestellte Medien entweder ausgeliefert werden oder im K – zum Beispiel im Foyer oder am Kassenhäuschen – abgeholt werden können. Wer Medien noch daheim hat, muss sich keine Sorgen machen, dass während der Schließung Versäumnisgebühren anfallen. Die werde es nicht geben, verspricht die Büchereileiterin.

Das bis zum 31. Dezember beantragte Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten der Kindersportschule und für die K-Techniker soll bis zum 10. Januar verlängert werden. Entsprechende Anträge wolle die Stadt beim Arbeitsamt stellen, so die OB.