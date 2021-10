Marcus Gessl sieht wichtige Aufgaben für den Stadtverband für Sport. So will die Stadtverwaltung mit Beteiligung der Sportvereine die Richtlinien für die finanzielle Unterstützung der Vereine neu aufstellen. Und dann steht auch noch die Entscheidung über den Neubau einer Sporthalle auf dem Schulcampus Ost (Theodor-Heuss-Realschule) an. Auch dabei will der Stadtverband für Sport seine Expertise in die Beratungen des Gemeinderats einbringen.