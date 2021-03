Kornwestheim Gestohlenen Tresor aus dem See gefischt

Kornwestheim - Da standen sie nun am Samstagnachmittag vor dem Polizeirevier an der Stuttgarter Straße, einen schweren, tropfenden, übel riechenden Tresor dabei, selbst auch patschnass und ziemlich abgekämpft. Den kleinen Panzerschrank hatten die Sauberfee, wie die Kornwestheimer die 43-Jährige mittlerweile liebevoll nennen, und ihr Lebensgefährte kurz zuvor bei einer ihrer Putzaktionen aus dem Stadtparksee gefischt. Er lag im knietiefen Wasser, und es sei, erzählt die Kornwestheimerin, nicht ganz einfach gewesen, das gute Stück an Land zu ziehen. Es gelang mit vereinten Kräften, und quasi als Lohn durften die beiden auf dem Hof des Polizeireviers verfolgen, was das Fundstück in sich birgt: Bettwäsche („ziemlich retro“, so die 43-Jährige), Uhren, eine Tasche mit Bankpapieren und zwei Damenslips (einmal schwarz, einmal mit Spitzenbesatz).