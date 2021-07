Übung macht den Meister

Apropos üben: Das bleibt den Jungen und Mädchen natürlich nicht erspart. Arien sagt, dass er jeden Tag 15 bis 20 Minuten an seiner Bratsche „trainiert“, Annamaria macht erst ihre Hausaufgaben und greift dann zum Cello, die zehnjährige Anais ruft ihre Großeltern in Frankreich an und spielt ihnen auf dem Bass vor.