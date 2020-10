Kornwestheim Gesucht: der Vogel des Jahres

In diesem Jahr gibt es eine Premiere: Der Vogel des Jahres wird nicht hinter verschlossenen Türen gekürt, sondern jeder kann mitmachen und seinen Kandidaten ins Rennen bringen. Bis zum 15. Dezember werden die zehn Top-Kandidaten für die Endausscheidung gewählt. Vom 18. Januar an geht es in die Stichwahl, und am 19. März wird der erste öffentlich gewählte Vogel des Jahres feststehen.