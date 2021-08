Kornwestheim Getränkeautomaten aufgebrochen

Kornwestheim - Möglicherweise nachdem er sich unbemerkt hatte einschließen lassen, hat ein bislang unbekannter Täter am Wochenende zwei Getränkeautomaten in der Pattonviller Erich-Bracher-Schule aufgebrochen. Anschließend entwendete er Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Personen, die im Bereich der Schule Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54/1 31 30, zu melden.