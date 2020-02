Kornwestheim Gewaltige Bohrer treiben Löcher in die Erde

Kornwestheim - Für viele Anwohner bedeutet die Großbaustelle Lärm und gesperrte Straßen. Mancher Autofahrer ärgert sich über die engeren Fahrbahnen. Für Dr. Tim Weirich ist der Neubau der B-27-Brücke in Kornwestheim ein technisch und organisatorisch hochinteressantes Projekt. „Hier ist alles sehr eng aufeinander abgestimmt“, sagt er. „Es ist sehr komplex.“ Weirich, 36 Jahre jung, ist der Projektverantwortliche des Regierungspräsidiums Stuttgart für die Gumpenbachbrücke. Der Bauingenieur ist mindestens einmal in der Woche in Kornwestheim vor Ort. Viel Zeit verbringt er dann in den großen Containern, die am Kreisverkehr an der Mühlhäuser Straße stehen, hundert Meter westlich der Brücke und etwa zehn Höhenmeter tiefer. Dort bespricht er sich mit der Bauleitung und den Teamchefs der Firmen, fragt den Stand ab. „Drei Unternehmen sind derzeit im Einsatz“, sagt Weirich. „Es kommen noch mehr.“