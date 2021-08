Kornwestheim Gewann Schafäcker: Feld brennt

Kornwestheim - Am Mittwochabend hat ein Feld im Gewann Schafäcker südlich der Theodor-Heuss-Realschule in Kornwestheim gebrannt. Unbekannte hatten das Feuer auf noch ungeklärte Weise gelegt. Die Freiwillige Feuerwehr ist mit insgesamt 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen angerückt. Gegen 20 Uhr hatte eine Zeugin beobachtet, wie zwei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren mit Fahrrädern von dem Feld weggefahren sind. Inwieweit die Jugendlichen in Verbindung mit der Brandursache stehen, ist unklar.