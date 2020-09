Kornwestheim Gibt es 2021 wieder junge Wanderfalken?

„In Poppenweiler hat ein Uhu zugeschlagen, die dortigen Wanderfalken attackiert“, sagt Becht. „Die wanderten dann ab.“ Generell müsse man die Populationen der Vögel genau beobachten, weiß der Experte. Vielerorts sei sie rückläufig, im Landkreis Ludwigsburg sei man allerdings „ganz gut“, was die Reproduktionsrate angeht. Etwa sechs bis zehn Revierpaare gebe es in und um die Barockstadt, sagt er. Übrigens bekanntermaßen auch im Ludwigsburger Schloss: Dort ist die Situation ähnlich wie in Kornwestheim, es gibt ein Wanderfalken-Paar, aber das Weibchen ist wie in Kornwestheim noch „immature“, also noch zu jung, um Nachwuchs zu bekommen.

Viele Kornwestheimer sind jedenfalls stolz auf „ihre“ Wanderfalken im Rathausturm, wie immer wieder zu hören ist. Und das, obwohl die Tiere Einschränkungen mit sich bringen – so ist das Besichtigen des Rathausturms nicht mehr so einfach und oft möglich. „Gerade in der Brutzeit muss besondere Rücksicht auf die Vögel genommen werden“, sagt Cordula Wohnhas, Leiterin der Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Kornwestheim. „Aber das wird durchaus von den meisten Bürgern akzeptiert“, betont sie.