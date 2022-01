Kornwestheim Gilt der Mindestabstand oder gilt er nicht?

Mit gerade einmal 50 Besucherinnen und Besuchern war das Gastspiel von Gogol und Mäx schlecht besucht. 210 Gäste lässt die Stadt Kornwestheim derzeit in den Theatersaal. Aber nicht nur bei Einzelveranstaltungen, sondern in allen Kategorien verzeichnet die Stadt ein deutlich sinkendes Interesse an Kulturveranstaltungen. Das Theater-Abonnement verzeichnet bei den Erwachsenen einen Rückgang von 24 Prozent, bei den älteren Kindern (sechs bis zehn Jahre) von 20 Prozent. Fast die Hälfte der Besucherinnen und Besucher bleibt beim Abo für die Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren aus.

Was bei größerem Interesse?

Nicht nur die Angst vor einer Ansteckung sei Grund für den Rückgang der Gäste, hat die Stadt Kornwestheim beobachtet. Auch die Planungsunsicherheit halte viele vom Kauf eines Tickets ab. Sie stellen sich die Frage, ob die Veranstaltung, für die sie im Vorfeld Tickets erworben haben, wirklich über die Bühne geht. Und wenn nicht: Wie kommt man wieder an sein Geld? Nicht zuletzt, so die Stadt auf Nachfrage, blieben Besucherinnen und Besucher aus, weil es nicht mehr so einfach sei, an Eintrittskarten zu kommen. Ein Ticketkauf online oder an der Kasse im K ist nicht möglich – auch nicht an der Abendkasse. Nur telefonisch oder per E-Mail ans Kulturmanagement könnten Karten geordert werden.

Zeichnet sich ab, dass das Interesse an einer Veranstaltung wider Erwarten doch groß ist, bemüht sich die Stadt um eine Doppelveranstaltung – so wie am Wochenende bei „Drei Männer im Schnee“. Um die Einhaltung von eineinhalb Metern Mindestabstand müssen sich aber auch dort die Zuschauer selbst bemühen.