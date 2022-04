Kornwestheim Girls’ day mit Schoki und Brummi

Viele Meter, bis fast an die Decke des Lagers, ragen die Metallregale empor. Pakete und Kartons stehen darauf in Stapeln und auf Paletten bereit, Gabelstapler warten auf ihren Einsatz. Zwischen erfahrenen Lagerarbeitern wuseln einige junge Frauen umher, zehn, zwölf oder vierzehn Jahre alt. Dank der gelben und orangefarbenen Warnwesten sind sie echte Farbkleckse in der blau-grau-braunen Gesamtkulisse. „Wir lernen, Schokolade zu kommissionieren“, sagen die Mädchen. Da will gescannt, gesucht, zusammengeführt werden.