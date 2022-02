Kornwestheim Glasfaser kommt nach Remseck

Im nächsten Schritt soll demnach zeitnah noch in diesem Jahr schnelles Internet in Hochberg und Neckarrems verlegt werden, 3900 Haushalte betrifft das. Laut dem Ausbauplan geht es dann, anno 2023 und 2024, nach Neckargröningen und Hochdorf. Schließlich wird bis 2025 Aldingen ans Glasfaser-Netz angeschlossen. Wer in Hochberg oder Neckarrems lebt und sich in den kommenden drei Monaten entscheidet einen Hausanschluss legen zu lassen, bekommt diesen kostenlos in den Keller. Damit sei auch nicht verknüpft, ein „Produkt“ dazu buchen zu müssen, so Kostic. „Es geht erst einmal darum, die Infrastruktur zu schaffen.“ Ähnliche Angebote gab und gibt es in anderen Kommunen im Landkreis, derzeit etwa in Ditzingen und Korntal-Münchingen, und es wird sie auch in den weiteren Stadtteilen von Remseck geben.