Kornwestheim Glasscheiben ersetzen die Plastikplanen

Noch in diesem Jahr sollte der Umbau sein Ende finden. Eigentlich sollte der Gottesdienst an Weihnachten in der fertiggestellten Kirche gefeiert werden. Tatsächlich werden die Gläubigen dann zusammenkommen – allerdings auf einer Baustelle, denn die Arbeiten in und an der Johanneskirche werden voraussichtlich erst im Juni beendet sein, sagt Kirchenpflegerin Renate Schwaderer. Der Grund für die massive Verzögerung: Insbesondere die Insolvenz des ursprünglich vorgesehenen Fensterbauers, einer Firma aus Thüringen, hat den Zeitplan heftig durcheinandergebracht. Weil der Handwerker den Auftrag nicht ausführen konnte, mussten die Arbeiten neu ausgeschrieben werden. „Es war nicht einfach, Ersatz zu finden, denn mit solch altem Mauerwerk kennen sich nicht alle Betriebe aus“, sagt Schwaderer. „Es gibt nur wenige Firmen, die das überhaupt anbieten.“ Fündig wurde man schließlich im Badischen. Und seit Anfang der Woche ist die Firma Vetter aus Endingen schließlich zugange.