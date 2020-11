Kornwestheim Gleich mehrfach falscher Alarm

So oder so – es ist nicht der erste Vorfall dieser Art im Salamander-Areal. In den vergangenen Monaten mussten die Wehrleute immer wieder wegen Fehlalarmen in die Tiefgarage unter dem Gebäudekomplex ausrücken. Am Montag, 19. Oktober, gab es beispielsweise eine Einsatzfahrt am späteren Nachmittag in das Areal – damals, so die Vermutung, löste der Rauch und Staub einer Baustelle einen Melder aus.