Kornwestheim Glück soll möglichst keine Rolle spielen

Nachdem klar war, dass die 3. Liga um eine weitere Staffel ergänzt werden würde, hatten die Landesverbände nach nur wenigen Spieltagen plötzlich Aufsteiger melden müssen. Unter den Teams der Baden-Württemberg-Oberliga herrschte schnell Einigkeit, dass einer der beiden Plätze an den stets starken TSV Neuhausen/Filder gehen sollte. Aber an wen noch? Infrage kamen die SG Köndringen/Teningen und die TSG Söflingen. Am Ende brachte das Glück Letzterer die Teilnahme an Liga 3.