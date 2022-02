Kornwestheim - Ein Lokal im Bereich des Kornwestheimer Bahnhofs steht unter dem Verdacht illegales Glücksspiel zu betreiben. Am Sonntagmorgen hatte ein Zeuge die Polizei informiert. Daraufhin durchsuchten Beamte der Polizeireviere Kornwestheim und Ludwigsburg die Bar und trafen etwa 30 Personen in dem eigentlich geschlossenen Lokal an. Außerdem fand die Polizei in dem Gebäude und im Besitz der Anwesenden auch Bargeld im fünfstelligen Bereich sowie einen Pokerkoffer. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen gegen die angetroffenen Personen wegen unerlaubten Glückspiels übernommen.